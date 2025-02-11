Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması sürdü

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Murat A. ise apartmanın inşa edildiği dönemde geçerli olan yönetmeliğe uygun tasarlandığını öne sürdü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve kardeşi Murat A, bazı müştekiler, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

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