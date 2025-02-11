Yüreğir Kaymakamı Aksu'dan emniyet personellerine başarı belgesi
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı personele başarı belgesi verdi.
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı personele başarı belgesi verdi.
Aksu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tabanca ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirmesinde görev alan polisleri makamında kabul etti.
Aksu, üstün gayretlerinden dolayı emniyet çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi verdi.
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