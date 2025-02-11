Yüreğir Kaymakamı Aksu'dan emniyet personellerine başarı belgesi

Aksu, üstün gayretlerinden dolayı emniyet çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi verdi.

Aksu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tabanca ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirmesinde görev alan polisleri makamında kabul etti.

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