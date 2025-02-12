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        Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:56
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        Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.

        Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.

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