Adana'da motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi

Motosiklette yapılan aramada, 5 bin 36 uyuşturucu hap, 1,56 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili 56 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.

Adana'da durdurulan bir motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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