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        Adana'da motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'da durdurulan bir motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:31
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        Adana'da motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'da durdurulan bir motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.

        Motosiklette yapılan aramada, 5 bin 36 uyuşturucu hap, 1,56 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili 56 hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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