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        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor

        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:01
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        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor
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        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        Adana'nın Pozantı ilçesinde gece etkisini artıran kar, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Kamışlı, Hamidiye, Aşçıbekirli, Dağdibi ve Karakışlakçı mahalleleri ile Akçatekir ve Bürücek yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

        Pozantı Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda iş makineleriyle küreme çalışması yapıyor.

        - Mersin

        Mersin'in Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde de kar etkisini sürdürdü.

        Çamlıyayla'nın Sebil, Fakılar, Sığıryaylası ve Ergene mevkilerindeki yollar beyaz örtüyle kaplandı.

        Gülnar'da da Köseçobanlı ve Bolyaran mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı.

        Bu bölgelerde iş makineleriyle temizlik çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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