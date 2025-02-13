Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci yetiştiriyor

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da gökyüzüne gönül verdiği için yazılım sektöründeki işini bırakıp başladığı pilotlukta öğretmenlik lisansı alan Osman İmamoğlu, havacılık meraklılarına eğitim veriyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olan 39 yaşındaki İmamoğlu, 6 yıl bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalıştı.

İmamoğlu, 2016'da işinden ayrılıp kurduğu şirketi de havacılığa duyduğu sevgi dolayısıyla 2 yıl sonra devretti.

Konya'daki bir uçuş okuluna kaydolan İmamoğlu, gördüğü eğitimin sonucunda hususi pilot lisansı ve ultralight pilot lisansı aldı.

İmamoğlu, kendisi gibi pilotluğu merak edenleri eğitmek için kurslarına katıldığı uçuş okulunu 2021'de satın aldı, bir yıl sonra da öğretmenlik lisansına kavuştu.

Kelaynak Havacılık Kulübünün pistini kullanan İmamoğlu, verdiği eğitimlerle havacılık meraklılarını gökyüzüyle buluşturuyor.

- "Havacılık lise yıllarımdan beri tutkumdu"

Osman İmamoğlu, AA muhabirine, hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Pilotluğu çok sevdiğini dile getiren İmamoğlu, "Yazılım keyifli bir meslekti ancak havacılık, lise yıllarımdan beri tutkumdu. Bütün seyahatlerimi, gezilerimi uçakla yapıp, hafta sonları hobi amaçlı uçuşlara katıldıktan sonra hayatımı havacılıkla devam ettirmek istedim." dedi.

İmamoğlu, işinden keyif aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Havacılığa ilk paraşüt ve model uçak uçuşlarıyla başladım. Daha sonra uçuş eğitimi ve tek motorlu uçak aldım. Bazı seyahatlerimi kendi uçağımla yapmaya başladım. Bu işi çok sevdiğim için de lisanslarımı alıp uçuş öğretmeni oldum."

Uçuş okulunda kendisiyle birlikte 5 eğitmenin görev aldığını söyleyen İmamoğlu, 21 öğrencisinin bulunduğunu anlattı.