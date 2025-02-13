Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci yetiştiriyor

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da gökyüzüne gönül verdiği için yazılım sektöründeki işini bırakıp başladığı pilotlukta öğretmenlik lisansı alan Osman İmamoğlu, havacılık meraklılarına eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci yetiştiriyor
        ABONE OL

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da gökyüzüne gönül verdiği için yazılım sektöründeki işini bırakıp başladığı pilotlukta öğretmenlik lisansı alan Osman İmamoğlu, havacılık meraklılarına eğitim veriyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olan 39 yaşındaki İmamoğlu, 6 yıl bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalıştı.

        İmamoğlu, 2016'da işinden ayrılıp kurduğu şirketi de havacılığa duyduğu sevgi dolayısıyla 2 yıl sonra devretti.

        Konya'daki bir uçuş okuluna kaydolan İmamoğlu, gördüğü eğitimin sonucunda hususi pilot lisansı ve ultralight pilot lisansı aldı.

        İmamoğlu, kendisi gibi pilotluğu merak edenleri eğitmek için kurslarına katıldığı uçuş okulunu 2021'de satın aldı, bir yıl sonra da öğretmenlik lisansına kavuştu.

        Kelaynak Havacılık Kulübünün pistini kullanan İmamoğlu, verdiği eğitimlerle havacılık meraklılarını gökyüzüyle buluşturuyor.

        - "Havacılık lise yıllarımdan beri tutkumdu"

        Osman İmamoğlu, AA muhabirine, hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Pilotluğu çok sevdiğini dile getiren İmamoğlu, "Yazılım keyifli bir meslekti ancak havacılık, lise yıllarımdan beri tutkumdu. Bütün seyahatlerimi, gezilerimi uçakla yapıp, hafta sonları hobi amaçlı uçuşlara katıldıktan sonra hayatımı havacılıkla devam ettirmek istedim." dedi.

        İmamoğlu, işinden keyif aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Havacılığa ilk paraşüt ve model uçak uçuşlarıyla başladım. Daha sonra uçuş eğitimi ve tek motorlu uçak aldım. Bazı seyahatlerimi kendi uçağımla yapmaya başladım. Bu işi çok sevdiğim için de lisanslarımı alıp uçuş öğretmeni oldum."

        Uçuş okulunda kendisiyle birlikte 5 eğitmenin görev aldığını söyleyen İmamoğlu, 21 öğrencisinin bulunduğunu anlattı.

        - "Çok keyifli, dolu dolu eğitimler yapıyoruz"

        İmamoğlu, pilotluğa merak duyanlar için deneme uçuşları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Havacılığı sevenlere ve merak edenlere kapılarımızı açıyoruz. Yarım saatlik tanıtım uçuşları sayesinde insanlar sevmeye başlıyor. Bu sayede oldukça fazla öğrenci talebi alıyoruz. Çok keyifli, dolu dolu eğitimler yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor
        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor
        96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dav...
        96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dav...
        İş insanının cinayet şüphelisi şoförü çıktı; aracının yüklendiği çekiciyle...
        İş insanının cinayet şüphelisi şoförü çıktı; aracının yüklendiği çekiciyle...
        Adana'da patronunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da patronunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da arsaya sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 a...
        Adana'da arsaya sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 a...