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        Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali sona erdi

        Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:06
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        Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali sona erdi
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        Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

        Adana Trabzonlular Derneği tarafından Kurttepe Metro İstasyonu yakınındaki alanda organize edilen ve 11 Şubat'ta başlayan festivalde İhsan Aydın, Hikmet Cüre, Sebihan Altunay ve Resul Dindar konser verdi.

        Festivale katılanlara 3 ton hamsi, ekmek arasında ikram edildi.

        Katılımcılar, festival alanında kurulan stantlarda satışa sunulan yöresel ürünleri alma imkanı da buldu.

        Festival, Hülya Polat'ın verdiği konserle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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