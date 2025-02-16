Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali sona erdi

Adana Trabzonlular Derneği tarafından Kurttepe Metro İstasyonu yakınındaki alanda organize edilen ve 11 Şubat'ta başlayan festivalde İhsan Aydın, Hikmet Cüre, Sebihan Altunay ve Resul Dindar konser verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.