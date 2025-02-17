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        Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:48
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        Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 farklı noktada 95 personelin katılımıyla dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

        Ekipler, uygulama kapsamında bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, araçları kontrol etti.

        Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

        Bu tür uygulamaların her gün yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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