Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren berber ve kaçmasını sağlayan kuzeni tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren berber ve kaçmasına yardım eden kuzeni tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Nursoy'un (24) 14 Şubat'ta gittiği Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

Ekipler, iş yeri sahibi İrfan M'nin (35) Nursoy'u tabancayla vurduktan sonra kuzeni Emir M'nin (23) kullandığı otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Cinayet şüphelisi İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M, merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakalandı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da aramalar sonucunda bulundu.

İrfan M. ile Onur Nursoy arasında olay günü borç meselesi nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ve Nursoy'un bu sırada tabancayla vurulduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. ve Emir M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Havutlu Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına giden Onur Nursoy, tabancayla vurularak hayatını kaybetmiş, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.