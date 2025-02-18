Adana'da yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı.
Zabıta ekipleri, Adana Otogarı'nda seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir dilencide, 22 bin 260 lira bulundu.
Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem yaptı.
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