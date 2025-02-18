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        Adana'da yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı

        Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:15
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        Adana'da yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı.

        Zabıta ekipleri, Adana Otogarı'nda seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde bir dilencide, 22 bin 260 lira bulundu.

        Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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