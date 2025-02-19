Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından organize edilen çalıştay, Saimbeyli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Çalıştayda, ilçenin ekonomik açıdan geliştirilmesi için yapılabilecek konular ele alındı.

        Programa, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!

        Benzer Haberler

        Adana'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü
        Adana'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü
        Adana'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Adana'da yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı
        Adana'da yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı
        Tüfekli saldırıda kızı ve eşiyle vurulmuştu, oğlunun da taksisi kundaklandı...
        Tüfekli saldırıda kızı ve eşiyle vurulmuştu, oğlunun da taksisi kundaklandı...
        Adana'da park halindeki taksi kundaklandı
        Adana'da park halindeki taksi kundaklandı