Adana'da "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" düzenlendi

Programa, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.

Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından organize edilen çalıştay, Saimbeyli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

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