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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:20
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.S. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti.

        A.S'nin örgüt tarafından düzenlenen kimliğinin bulunduğunu aktaran savcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesi yönünde mütalaa sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan A.S. terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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