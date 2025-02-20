Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.S. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti.
A.S'nin örgüt tarafından düzenlenen kimliğinin bulunduğunu aktaran savcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesi yönünde mütalaa sundu.
Tercüman aracılığıyla savunması alınan A.S. terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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