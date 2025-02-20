Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

A.S'nin örgüt tarafından düzenlenen kimliğinin bulunduğunu aktaran savcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesi yönünde mütalaa sundu.

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