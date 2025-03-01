Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı Bodrum FK'nin iyi oynadığını belirtti.

Bu bölümde savunmada ciddi hatalar yaptıklarını dile getiren Avcı, birinci bölge savunmasında ve geçişlerdeki paylaşımla alakalı hatalar yaptıklarını vurguladı.

Avcı, ilk yarıyı mağlup kapatmamanın kendileri açısından şans olduğunu ifade ederek, "İkinci oyuncularımız reaksiyon gösterdi. İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark var. İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük. Pozisyonlar oldu, keyifli bir müsabakaydı. Saha içinde iyi futbol oynayabilen bir Adana Demirspor izlettirmek amacımız. Samsunspor maçı zor bir maç olacak ama ondan sonra milli maç arası var. Arayı iyi değerlendirip ligin son periyoduna daha hazır halde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Avcı, maçta bir pozisyon sonrası sakatlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen kaleci Vedat Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

- Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.

Oyuncularının gösterdiği performansın iyi olduğunu ifade eden Morais, maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladıklarının altını çizdi.

Morais, karşılaşmada 7-8 pozisyonlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Maçta ofsayttan verilmeyen 2 golümüz var. Bunlara baktığımız zaman gol fırsatları yaratıyoruz. Bunların değerlendirmesinde belki biraz daha kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak maçı gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansları yarattığımızı görüyoruz. Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz."