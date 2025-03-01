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        Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:17
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        Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Serinevler Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak tarihi camilerden çeşmelere, medreselerden çarşılara çok sayıda vakıf eserin gerekli bakımlarla hayatiyetini sürdürmesini sağladıklarını söyledi.

        Geçen zamandan etkilenen eserleri bakıma aldıklarını ve restorasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Evsen, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, ülke genelindeki bütün vakıfların üst kamusal kurumu kimliğimizle, medeniyetimizin iftihar vesilesi vakıf anlayışının, vakıf müessesesinin hem maziden devraldığı değerlerinin korunması hem de çağa uygun ilerlemeleri sergilemesi için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ramazan boyunca iftar programlarının devam edeceğini dile getiren Evsen, şunları kaydetti:

        "İftar sofralarından öğrenci burslarına, gıda kolisi dağıtımından muhtelif yardımlara uzanan bir çeşitlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Cumhuriyet öncesi kurulan binlerce mazbut vakfın yönetiminin tevdi edildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, bu hayır yüklü, şerefli görevi ifa etmekten bahtiyarız."

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da iftar programında emeğin geçen herkese teşekkür etti.

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        Galeri
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        Galeri

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