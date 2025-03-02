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        Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş "Bugün bizim için üç puan her şeyden önemliydi ve kazandık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:33
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        Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş "Bugün bizim için üç puan her şeyden önemliydi ve kazandık." dedi.

        Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarına söyledi.

        Oyuncularının mücadele açısından inanılmaz şekilde istekli olduğunu belirten Keleş, "Kazanmamız gereken maçlardan bir tanesiydi. Geçen iç saha maçında iki puan kaybetmiştik. İçerideki maçlarımızı yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz doğrultusunda dışarıdan da puan getirmemiz gerekiyor. Bugün maçın başından sonuna kadar oyuncularım konsantreydi, coşkululardı, mücadeleleri ön plana çok çıktı. Onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Keleş, şunları kaydetti:

        "Bugün bizim için üç puan her şeyden önemliydi ve kazandık. Eksiklerimiz olmasına rağmen yine de iyi bir oyun vardı. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Daha önce maçı bitirebilirdik. Eksiklerimize gelince, ilerleyen haftalarda çok daha iyi oyunlar olacağını düşünüyorum. Önümüzde şimdi çok önemli bir Urfa maçı var, ona hazırlanacağız."

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, dolayısıyla üzgünüz. Bu maçı unutup artık önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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