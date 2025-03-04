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        Kozan'da esnaf deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bekliyor

        Kozan Küçük Sanayi Sitesi esnafı, site yakınlarından geçen deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:41 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:41
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        Kozan'da esnaf deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bekliyor
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        Kozan Küçük Sanayi Sitesi esnafı, site yakınlarından geçen deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

        Kozan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yusuf Erik, Varsaklar Mahallesi'nden geçen derenin kötü koktuğunu belirtti.

        Kötü görüntü ve kokunun müşterilerini de olumsuz etkilediğini savunan Erik, "Bu koku ve kirlilik yüzünden müşterilerimiz gelmek istemiyor. Kapılarımızı açamaz hale geldik. Sanayimizin ve çevremizin temiz kalmasını istiyoruz." dedi.

        Erik, deredeki kirlilik ve kötü kokuya bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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