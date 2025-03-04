Kozan'da esnaf deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bekliyor

Erik, deredeki kirlilik ve kötü kokuya bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti.

Kötü görüntü ve kokunun müşterilerini de olumsuz etkilediğini savunan Erik, "Bu koku ve kirlilik yüzünden müşterilerimiz gelmek istemiyor. Kapılarımızı açamaz hale geldik. Sanayimizin ve çevremizin temiz kalmasını istiyoruz." dedi.

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