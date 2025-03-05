Çukurova'da tarımsal üretim yüksek teknolojili seralarla daha da artacak

ÖMER FANSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulma çalışması süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kentteki katma değerli tarımsal üretimi artıracak.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Karataş Belediyesi ve Karataş Ziraat Odasının iştirakleri, sera kuruluşlarının istek ve önerileri göz önünde bulundurularak Karataş ilçesi kırsalında 3 bin 200 dekar alanda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yoğun talep dolayısıyla henüz TDİOSB kurulmadan en küçüğü 25 dönüm alana sahip olacak seraların tahsisi gerçekleştirildi.

Faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesiyle kentteki bitkisel üretimin yüzde 10'unu tek başına yapabilecek TDİOSB'de toplam 38 yüksek teknolojili sera yer alacak.

İşle­me, paketleme, depolama ve AR-GE tesislerinin bir arada bulunacağı ve 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan bölgede altyapı inşaat çalışmaları sürüyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

Bölgede yılda 100 bin ton bitkisel üretim elde etme kapasitesi olacağını belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle de Adana, Akdeniz Bölgesi'nde bu bağlamda sera üretim merkezlerinden birisi olacak. Burada modern seralar kurulacak. Yeşil mutabakata uygun, kendi enerjisini üretebilen, su tasarrufu sağlayan, topraksız tarımın ağırlıkla yapılabildiği seralar olacak. Bu atıl alan, ülke ekonomisine en efektif, etkili, yüksek katma değerli katkıyı sağlayacak bir şekilde değerlendirilmiş olacak."

- "Seraları bu sene ekim ve üretim sezonuna yetiştireceğiz"

Köşger, ihalesi geçen yıl yapılan OSB'de altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Seraları bu sene ekim ve üretim sezonuna yetiştireceğiz. Eylül-ekim ayında faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bölgenin kurulması için üreticilerin yüksek bir talebi oldu. Heyecanlı bir şekilde üretim sezonunu bekliyorlar. Altyapı çalışmaları biter bitmez hemen akabinde alan tahsis ettiğimiz bütün yatırımcılarımız çalışmalara başlayacak." diye konuştu.