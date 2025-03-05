Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova'da tarımsal üretim yüksek teknolojili seralarla daha da artacak

        ÖMER FANSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulma çalışması süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kentteki katma değerli tarımsal üretimi artıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova'da tarımsal üretim yüksek teknolojili seralarla daha da artacak
        ABONE OL

        ÖMER FANSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulma çalışması süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kentteki katma değerli tarımsal üretimi artıracak.

        Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Karataş Belediyesi ve Karataş Ziraat Odasının iştirakleri, sera kuruluşlarının istek ve önerileri göz önünde bulundurularak Karataş ilçesi kırsalında 3 bin 200 dekar alanda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Yoğun talep dolayısıyla henüz TDİOSB kurulmadan en küçüğü 25 dönüm alana sahip olacak seraların tahsisi gerçekleştirildi.

        Faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesiyle kentteki bitkisel üretimin yüzde 10'unu tek başına yapabilecek TDİOSB'de toplam 38 yüksek teknolojili sera yer alacak.

        İşle­me, paketleme, depolama ve AR-GE tesislerinin bir arada bulunacağı ve 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan bölgede altyapı inşaat çalışmaları sürüyor.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

        Bölgede yılda 100 bin ton bitkisel üretim elde etme kapasitesi olacağını belirten Köşger, şöyle konuştu:

        "Bu vesileyle de Adana, Akdeniz Bölgesi'nde bu bağlamda sera üretim merkezlerinden birisi olacak. Burada modern seralar kurulacak. Yeşil mutabakata uygun, kendi enerjisini üretebilen, su tasarrufu sağlayan, topraksız tarımın ağırlıkla yapılabildiği seralar olacak. Bu atıl alan, ülke ekonomisine en efektif, etkili, yüksek katma değerli katkıyı sağlayacak bir şekilde değerlendirilmiş olacak."

        - "Seraları bu sene ekim ve üretim sezonuna yetiştireceğiz"

        Köşger, ihalesi geçen yıl yapılan OSB'de altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Seraları bu sene ekim ve üretim sezonuna yetiştireceğiz. Eylül-ekim ayında faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bölgenin kurulması için üreticilerin yüksek bir talebi oldu. Heyecanlı bir şekilde üretim sezonunu bekliyorlar. Altyapı çalışmaları biter bitmez hemen akabinde alan tahsis ettiğimiz bütün yatırımcılarımız çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

        Serada sezon dışında da üretimin gerçekleştirileceğini ifade eden Köşger, tarım OSB'leri yapılmasının arka plandaki fikrin de iklimden bağımsız olarak üretimi sürdürebilmek olduğunu belirtti.

        Köşger, OSB'deki üretimin ürünlerin fiyatını stabil tutmaya da yarayacağına işaret ederek, "Dolayısıyla ülkemizde zaman zaman bazı ürünlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları da bu şekilde önlenmiş olacak. Hedeflerden birisi de o. Dolayısıyla ülkede fiyat istikrarını sağlama noktasında önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adan...
        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adan...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi