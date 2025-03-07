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        Adana'daki Yavuzlar Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı

        Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki Yavuzlar Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:43
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        Adana'daki Yavuzlar Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı
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        Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki Yavuzlar Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesince bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve 1-7 Mart'taki Yeşilay Haftası'nı kutlamak amacıyla, kentin iki yakasını birleştiren Yavuzlar Köprüsü yeşil renkle ışıklandırıldı.

        Köprü, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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