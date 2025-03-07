Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan partisi CHP'nin bazı belediye meclis üyeleriyle ilgili açıklama:
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, partisi CHP'nin bazı meclis üyelerine ilişkin, "Partisinin belediye başkanına ayak direyen, halkın refahına set çeken bu zihniyetin belediyemize verdiği zarar artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, partisi CHP'nin bazı meclis üyelerine ilişkin, "Partisinin belediye başkanına ayak direyen, halkın refahına set çeken bu zihniyetin belediyemize verdiği zarar artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Demirçalı, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerden bu yana Yüreğir halkından aldıkları yetkiyi, halkın menfaatleri doğrultusunda kullanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Seçimlerde Yüreğir Belediye Meclisi'nde partisinin üye sayısı olarak çoğunluğu elde ettiğini hatırlatan Demirçalı, gruplarında yer alan bazı meclis üyelerinin söylem ve eylemlerini anlayamadığını vurguladı.
Bahsi geçen meclis üyelerinin belediyenin ve halkın çıkarlarını hiçe sayarak hareket ettiğini savunan Demirçalı, şöyle devam etti:
"Bahsini ettiğimiz meclis üyeleri belediyemizin ve halkımızın çıkarlarını hiçe sayarak, proje, çalışma ve faaliyetler gibi konularda alınan kararlara sürekli olarak karşı gelmekte, şahsımı ve belediyemizi çalıştırmamak adına ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ücret tarifelerine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, belediyemizin mali yapısını koruyacak ve halkımıza daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak hayati kararlar, 4 aydır mecliste engellenmektedir. Partisinin belediye başkanına ayak direyen, halkın refahına set çeken bu zihniyetin belediyemize verdiği zarar artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır."
Kendi içerisinde birleşik ve barışık olmayan bir yapının belediyeye de halka da hizmet noktasında yapıcı olamayacağının altını çizen Demirçalı, Yüreğir'in halkının bunu asla hak etmediğini belirtti.
Meclis grubu içerisinde tartışmalarla, kavgalarla ve hizipleşmelerle başlayan sürecin bütün yapıcı gayretlerine rağmen sağlıklı bir düzleme çekilemediğini bildiren Demirçalı, belediyenin ve halkın menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak yerine tamamen kişisel çıkarlarını ve kendi küçük hesaplarını öne koyan bu anlayışa ivedilikle bir son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Partisinin çeşitli kademelerinin durumdan haberdar olduğuna vurgu yapan Demirçalı, meclis üyelerinin, parti disiplinine ve adabına aykırı tutum ve davranışları konusunda gerekenin yapılmadığını belirtti.
Bahsi geçen meclis üyelerinin hizmetlerini engellemek adına hareket ettiklerine dikkati çeken Demirçalı, şu ifadelere yer verdi:
"Genel merkezimiz, partimiz ve kamuoyu bu tabloyu görmeli ve gereğini yapmalıdır. Partimizin ilkelerine ve davamıza aykırı şekilde kişisel menfaatlerini ön planda tutan, belediyemizin çalışmalarını sabote eden bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz. Biz, bu göreve halkımıza hizmet etmek için geldik. Kimse bizim bu hizmeti yapmamıza engel olamaz. Halkın menfaatini yok sayanlar, kendi küçük hesapları uğruna belediyemizin elini kolunu bağlayanlar, er ya da geç siyaseten de vicdanen de bunun bedelini ödeyeceklerdir. Yüreğir'in kaynaklarını korumaya, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte herkes safını belli etmelidir. Belediyemizin ve halkımızın menfaatlerini savunanlarla, kişisel hesaplarla Yüreğir'e zarar verenleri Yüreğir halkı da, tarih de unutmayacaktır. Biz bu yola halkımız için çıktık ve asla geri adım atmayacağız."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.