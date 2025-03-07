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        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:49
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        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.

        Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Samsunspor ile Adana Demirspor, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

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