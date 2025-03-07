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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:33
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türk kadınının devlet ve millet hayatında üstlendikleri rollerin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Eğitim, bilim, spor, iş hayatı, siyaset gibi alanlarda kadınların varlığının ve etkinliğinin önemini vurgulayan Kanlı, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk kadınının mevcut konumunu daha da güçlendirme çabası içindeyiz. Çünkü güçlü kadın güçlü Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

        Kanlı, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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