Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanması sürdü

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da arasında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan E.T, R.T. ve R.S. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Mahkemede tanık olarak SEGBİS kaydıyla beyanı alınan H.A, kaçırılıp alıkonulan iş insanı Koray Sarısaçlı'ya ait laboratuvarda çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben Koray Sarısaçlı'ya ait laboratuvarda 14 yıl sigortalı işçi olarak çalıştım. Laboratuvarın bulunduğu taşınmazı, Koray Bey hatırladığım kadarıyla 2009 yılında geçici olarak benim üzerime devretmişti. Üzerime devredilen taşınmazlar Koray Sarısaçlı'ya aittir. Benim değildir. Bir süre sonra Koray Sarısaçlı'nın eşi beni aradı ve 'Taşınmazları senin üzerinden alacağız' dedi. Sonrasında taşınmazı tanımadığım ve ara sıra gördüğüm Y.T. ve Ç.I. isimli kişilere devrettim. Ben bu kişileri normalde tanımıyorum. Koray Sarısaçlı'ya bu kişileri sorduğumda 'devret' dedi. Üzerimdeki taşınmazları bedelsiz bir şekilde bunlara devrettim."

Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve 26 Ocak 2022'de doktor Bülent Tümkaya'nın tehdit edildiği iddialarına ilişkin Kuytul'un da arasında olduğu 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Kuytul ve bir sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıklar için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 30 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.