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        Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası, tamamlandı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:22
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        Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası, tamamlandı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, durgunsu 500 ve 200 metre müsabakaları yapıldı.

        Şampiyonaya 13 ilden katılan 44 kulübün 103 sporcusu, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde etmek için mücadele verdi.

        Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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