Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası, tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, durgunsu 500 ve 200 metre müsabakaları yapıldı.
Şampiyonaya 13 ilden katılan 44 kulübün 103 sporcusu, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde etmek için mücadele verdi.
Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.