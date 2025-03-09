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        Adanaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi takım olacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:29
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        Adanaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi takım olacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

        Maça iyi başladıklarını belirten Keleş, "Duran toptan yediğimiz bir gol sonrasında golü bulduk. Tam iyi oynarken yediğimiz bir golle sahadan mağlup ayrıldık. Sahada seyircimize bir galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Maçın genelinde oyuncularım istekli, coşkuluydu. Fakat hücum bölgesinde çok fazla bitiricilikte sıkıntılar yaşadık. Günden güne iyi oynayan bir takımız. Bugün biraz daha üstüne koyduk." diye konuştu.

        Önlerinde Teksüt Bandırmaspor maçı olduğunu anımsatan Keleş, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz lige tutunabilmek, onun için uğraş veriyoruz. Oyuncularım da bugün ellerinden geleni yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum. Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz de vardı. Onlar da döndüğünde inşallah daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi takım olacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."

        Keleş, oyunun sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastaneye kaldırılan Ciss'in durumu hakkında ise "Buradan hastaneye gideceğiz, bakacağız. Ama şu an kendindeymiş, bir problem yok çok şükür." dedi.

        - Fatih Karagümrük cephesi

        Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, çok zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Adanaspor'un yaptığı transferlerle beraber devre arasında Hakan Keleş'in gelmesiyle çok ciddi bir ivme kazandığını dile getiren Ak, şöyle konuştu:

        "Takım savunmasını iyi yaparak ayakta durduk. Özellikle giren çıkan bütün oyuncularımız çok katkı sağladı. Şimdi önümüzde ligin lideriyle maçımız var. Ona tamamen konsantre olacağız. Üst üste maçlar oynadık. Fazlasıyla yorgunluklar oldu. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Ama hepsini çok tebrik ediyorum. Kalite ve karakter olarak iyi bir grup enerjisi olan bir takıma sahibiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Zaten onun için kuruldu. Çok mutluyuz. Bu galibiyet, taraftarımıza armağanımız olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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