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        Adana'da Sarıçam Deresi yatağı temizlendi

        Adana'da Sarıçam Deresi yatağında temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:52
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        Adana'da Sarıçam Deresi yatağı temizlendi
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        Adana'da Sarıçam Deresi yatağında temizlik çalışması yapıldı.

        Yüreğir Belediyesinin açıklamasına göre, kirlilik meydana gelen dere yatağında Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde temizlik çalışması yürütüldü.

        Bölgede çim biçme, budama, bakım ve onarım işlemleri de yapıldı.

        Çalışmayı inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeyi daha temiz hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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