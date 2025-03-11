Adana'da Sarıçam Deresi yatağı temizlendi
Adana'da Sarıçam Deresi yatağında temizlik çalışması yapıldı.
Adana'da Sarıçam Deresi yatağında temizlik çalışması yapıldı.
Yüreğir Belediyesinin açıklamasına göre, kirlilik meydana gelen dere yatağında Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde temizlik çalışması yürütüldü.
Bölgede çim biçme, budama, bakım ve onarım işlemleri de yapıldı.
Çalışmayı inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeyi daha temiz hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
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