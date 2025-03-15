Adana'da bir kişi tabancayla kayınbiraderini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine İhsan T, yanındaki tabancayla eşinin ailesine ateş etti.

İhsan T, eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediği gerekçesiyle kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

Alınan bilgiye göre İhsan T, akrabası Sadullah T. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53016 Sokak'taki evine gitti.

Adana'da, bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, kayınpederini, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı.

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