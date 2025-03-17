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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:43
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mükerrem D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Mart 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 32,16 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, Mükerrem D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Mükerrem D. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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