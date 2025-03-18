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        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:51
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        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi
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        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Adana'da Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Çanakkale'de Türk milletinin çok büyük sıkıntılar içinde başarı elde ettiğini belirtti.

        Köşger, şöyle konuştu:

        "Savaşmak ve ülkenin varlığını idame ettirmek, teknoloji, teçhizat, tank, topla değil vatanına inanan, vatanın bağımsızlığı, bayrağı, istiklali için canını feda etmeye hazır insanların olmasına bağlıdır. Ülkeyi ayakta ancak bu insanlar, bu ruh ve şehadet duygusu ayakta tutar. Biz milletçe bunu defalarca ispatladık. Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesat için ölmeyi göze alan gençlerin, insanların varlığı milletlerin caydırıcı gücüdür. Ancak bu devletler dünya milletleri arasında saygın yerini ve varlığını koruyor. Bu sebeple şehitlerimiz bizim başımızın tacı."

        Vali Köşger, kendileri için çok değerli olan şehit ve gazilere her zaman minnettar olduklarını ifade etti.

        Törende 3 şehit yakını ile 6 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

        Törene, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 10. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, şehit aileleri, gaziler ile gazi yakınları katıldı.

        - Hatay

        Hatay'da düzenlenen törende de 8 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Vali Mustafa Masatlı, Antakya Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, devletin, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarını ve onların aziz hatırasını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

        Devlet Övünç Madalyası'nı şehit ailelerine ve kahraman gazilere tevcih etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu madalyalar, sadece birer nişan değil, milletimizin kahraman evlatlarımıza duyduğu minnettarlığın, devletimizin vefa borcunun ve canımızdan aziz bildiğimiz bu vatana olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Çünkü bizler, şehitleri ve gazileriyle var olan bir necip milletiz. Tarih boyunca bu topraklarda her daim istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız kahramanlarımız, işte bu kadim mücadelenin birer şeref timsalidir."

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de Valilikte Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle 5 şehit yakını ve 4 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Türk milletinin şehit ve gazilerine sonsuza kadar minnettar olacağını belirterek, "Şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstünde tutan aziz milletimiz nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebelerdir." dedi.

        Konuşmaların ardından şehit yakınlarına ve gazilere madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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