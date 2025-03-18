Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Adana'da Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çanakkale'de Türk milletinin çok büyük sıkıntılar içinde başarı elde ettiğini belirtti.

Köşger, şöyle konuştu:

"Savaşmak ve ülkenin varlığını idame ettirmek, teknoloji, teçhizat, tank, topla değil vatanına inanan, vatanın bağımsızlığı, bayrağı, istiklali için canını feda etmeye hazır insanların olmasına bağlıdır. Ülkeyi ayakta ancak bu insanlar, bu ruh ve şehadet duygusu ayakta tutar. Biz milletçe bunu defalarca ispatladık. Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesat için ölmeyi göze alan gençlerin, insanların varlığı milletlerin caydırıcı gücüdür. Ancak bu devletler dünya milletleri arasında saygın yerini ve varlığını koruyor. Bu sebeple şehitlerimiz bizim başımızın tacı."

Vali Köşger, kendileri için çok değerli olan şehit ve gazilere her zaman minnettar olduklarını ifade etti.

Törende 3 şehit yakını ile 6 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

Törene, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 10. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, şehit aileleri, gaziler ile gazi yakınları katıldı.

- Hatay

Hatay'da düzenlenen törende de 8 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Antakya Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, devletin, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarını ve onların aziz hatırasını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Devlet Övünç Madalyası'nı şehit ailelerine ve kahraman gazilere tevcih etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu: