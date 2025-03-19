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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:51
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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar G.U, H.Ş. ve A.H, tutuksuz sanık avukat F.G.K. ile tanıklar ve avukatları katıldı.

        Duruşmada başka suçtan tutuklu bulunan tanık M.Ş'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden beyanı alındı.

        Sanıklardan sadece avukat F.G.K'yi tanıdığını anlatan M.Ş, şunları söyledi:

        "F.G.K'yi arkadaşımın avukatı olması sebebiyle cezaevinde görüşe geldiği sırada tanıdım. Yargıtaya yazılması gereken bir dilekçe için kendisinden yardım istemiştim. Görüşe çıktığımda avukat F.G.K. bana ufak bir kağıt parçası verdi. 'Bu kağıtta bir numara yazılıdır herhalde' diyerek çok önemsemedim. Koğuşta kendi rızamla o kağıdı infaz koruma memurlarına verdim. Avukat bana uyuşturucu vermemiştir. Avukatın cezaevine uyuşturucu soktuğuna dair bir şey duymadım."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.H, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Hiç kimsenin evine de uyuşturucu madde taşımadım. Dosya kapsamındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Savunmaları alınan diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek, tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların bu aşamada mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklulukta kaldıkları süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması hususları dikkate alınarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı ile sanıklar G.U, H.Ş. ve A.H'nin tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 Mart 2024'te avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan G.U, H.Ş. ve A.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar, F.G.K'nin ise "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Tutuklu sanık avukat F.G.K. 6 Aralık 2024'teki duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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