Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen ceza hukuka aykırı bulundu

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa verilen hapis cezalarını, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozdu.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı 10 Haziran 2023'te bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan minibüs şoförü M.T'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, olay tarihinde 16 yaşında olan suça sürüklenen çocuk A.K'ye de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen karara ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanıklara yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.

A.K'nin olaydan kısa süre önce meydana gelen tartışmaya taraf olduğu belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanıklar maktule karşı eylemlerini tamamladıktan sonra minibüsle olay yerinden ayırılırken A.K'nin ön yolcu kapısından kafasını çıkararak küfürlü sözler söylemesinin anlaşılması karşısında, A.K'nin diğer sanık M.T. ile fikir ve irade birliği içinde hareket ederek eylem üzerinde müştereken hakimiyet kurdukları, buna göre suça sürüklenen A.K'nin maktule karşı kasten öldürme suçundan 'fail' olarak cezalandırılması gözetilmeden 'kasten öldürmeye yardım' suçundan eksik ceza tayin edildiği anlaşılmıştır."

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Olay anında maktulün sanık ve suça sürüklenen çocuğun içinde bulunduğu minibüse koşarak girdiğinin anlaşılması karşısında 'etki-tepki arasındaki ve dolayısıyla tahrikteki dengenin sanık ve suça sürüklenen çocuk yararına bozulup bozulmadığının tartışılması gerektiği' gözetilmeden, ilk olaya atıf yapılarak dosya içeriğiyle ve delillerle uyuşmayan yetersiz gerekçeyle sanık ve suça sürüklenen çocuk hakkında karar verilmesi hukuka aykırı görülmüş olmakla hükümlerin bozulmasına karar verilmiştir."