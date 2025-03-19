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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen ceza hukuka aykırı bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa verilen hapis cezalarını, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:49
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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen ceza hukuka aykırı bulundu
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        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa verilen hapis cezalarını, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozdu.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı 10 Haziran 2023'te bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan minibüs şoförü M.T'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, olay tarihinde 16 yaşında olan suça sürüklenen çocuk A.K'ye de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen karara ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Sanıklara yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.

        A.K'nin olaydan kısa süre önce meydana gelen tartışmaya taraf olduğu belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sanıklar maktule karşı eylemlerini tamamladıktan sonra minibüsle olay yerinden ayırılırken A.K'nin ön yolcu kapısından kafasını çıkararak küfürlü sözler söylemesinin anlaşılması karşısında, A.K'nin diğer sanık M.T. ile fikir ve irade birliği içinde hareket ederek eylem üzerinde müştereken hakimiyet kurdukları, buna göre suça sürüklenen A.K'nin maktule karşı kasten öldürme suçundan 'fail' olarak cezalandırılması gözetilmeden 'kasten öldürmeye yardım' suçundan eksik ceza tayin edildiği anlaşılmıştır."

        Kararda, şunlar kaydedildi:

        "Olay anında maktulün sanık ve suça sürüklenen çocuğun içinde bulunduğu minibüse koşarak girdiğinin anlaşılması karşısında 'etki-tepki arasındaki ve dolayısıyla tahrikteki dengenin sanık ve suça sürüklenen çocuk yararına bozulup bozulmadığının tartışılması gerektiği' gözetilmeden, ilk olaya atıf yapılarak dosya içeriğiyle ve delillerle uyuşmayan yetersiz gerekçeyle sanık ve suça sürüklenen çocuk hakkında karar verilmesi hukuka aykırı görülmüş olmakla hükümlerin bozulmasına karar verilmiştir."

        Dosya yeniden incelenmek üzere Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran 2023'te otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. ve yanındaki A.K. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Kalan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Tutuklanan M.T. ile A.K. hakkında dava açılmış, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanık M.T'nin cezası cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 25 yıla, "kasten öldürmeye yardım" suçundan müebbet hapse çarptıran A.K'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması ve "geçmişini ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri" hafifletici sebep sayılarak 10 yıla indirilmişti. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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