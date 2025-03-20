Adana'da şiddetli rüzgarda müstakil evin çatısı uçtu
Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.
Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.
İlçede sabah başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Rüzgar nedeniyle Mahmutlu Mahallesi Giray Sokak'ta Nazike Çiftçi'ye ait müstakil evin çatısı uçtu.
Çatının devrildiği sokaktaki telefon ve elektrik direkleri zarar gördü.
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