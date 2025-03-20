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        Adana'da şiddetli rüzgarda müstakil evin çatısı uçtu

        Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:17
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        Adana'da şiddetli rüzgarda müstakil evin çatısı uçtu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.

        İlçede sabah başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Rüzgar nedeniyle Mahmutlu Mahallesi Giray Sokak'ta Nazike Çiftçi'ye ait müstakil evin çatısı uçtu.

        Çatının devrildiği sokaktaki telefon ve elektrik direkleri zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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