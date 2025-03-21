Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Eylül 2024'te polis ekiplerince sanığın Türkocağı Mahallesi'ndeki evinin tuvaletinde yapılan aramada, çöp kutusundaki poşet içinde 6 gram kokainin bulunduğu ve Tolga D'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, Tolga D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Tolga D, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.