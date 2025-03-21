AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yerebakan, partisinin il başkanlığınca Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının önemine dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde yaşadıklarını anlatan Yerebakan, "O kadar yaşanmış acı vardı ki bugün bile düşündükçe gözlerim doluyor. Gözlerimin dolmasının esas sebebi, insanlar acı çekmesin diye canla başla çalışan, bütün acıyı kalbine gömen değerli insanlardı. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Yerebakan, sağlık politikalarının çağın gerekliliklerine göre yerine getirilebilmesi için ortaya konulacak vizyonun vatandaşların mesajlarıyla ve bu hizmeti veren meslektaşlarından gelecek geri bildirimlerle yapılabileceğini kaydetti.

İftar programına, sağlık çalışanlarının yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da katıldı.