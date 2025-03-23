DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Adana'da nevruz kutlamasına katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

Hatimoğulları, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesini kınadığını söyledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Hatimoğulları, "Bu çağrı, Türk-Kürt ittifakının tarihsel anlamını güncelleme çağrısıdır. Bu çağrı, Türk-Kürt işçisinin el ele vererek ekmek ve alın teri mücadelesinin çağrısıdır." dedi.

Hatimoğulları, çağrının arkasında olduklarını ifade ederek, "Bizlerin yolu, barışın, çözümün yoludur. Bizlerin yolu demokrasiden geçer. Bizlerin en önemli hedefi, demokratik bir Türkiye'de ortak yaşam ve demokratik cumhuriyettir. Bunun için mücadele etmemiz haktır." diye konuştu.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da katıldı.