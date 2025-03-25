Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Feke'de öğrenciler fidan dikti

        Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feke'de öğrenciler fidan dikti
        ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Feke Orman İşletme Müdürlüğü koordinesindeki etkinlik, Paşalı Mahallesi'nde yapıldı.

        Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından toprağa çınar ve servi fidanları dikti.

        Etkinliğe Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ayşe Nur Bahadır ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Adil Ergin'ın cenazesi defnedildi
        Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Adil Ergin'ın cenazesi defnedildi
        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanık hakim...
        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanık hakim...
        Otomobilin çarptığı Sevinç ağır yaralandı; kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı Sevinç ağır yaralandı; kaza kamerada
        Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanık: Cinayete 4 kişi karar verdik
        Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanık: Cinayete 4 kişi karar verdik
        Misafir gibi girdikleri apartmanda asansörün güç kaynağı cihazını çaldılar;...
        Misafir gibi girdikleri apartmanda asansörün güç kaynağı cihazını çaldılar;...
        Adana'da apartmandan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da apartmandan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı