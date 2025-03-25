Feke'de öğrenciler fidan dikti
Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.
Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.
Feke Orman İşletme Müdürlüğü koordinesindeki etkinlik, Paşalı Mahallesi'nde yapıldı.
Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından toprağa çınar ve servi fidanları dikti.
Etkinliğe Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ayşe Nur Bahadır ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen de katıldı.
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