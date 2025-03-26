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        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:12
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        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye gelen D.G. (17), burada Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kahvehanedeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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