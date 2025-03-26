Adana'da traktörün iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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