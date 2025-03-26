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        Adana'da traktörün iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:40
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        Adana'da traktörün iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörden düşerek yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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