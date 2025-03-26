Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu D.A. ve Y.Ö. ile başka suçtan tutuklu D.S. ile tanık M.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan tanık M.B, yargılamaya konu olaya ilişkin bir bilgisinin olmadığını, olay günü sanıklarla buluşmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Selam Şenci'nin otoparkta darbedilmesi ve bıçaklanarak öldürülmesiyle bir ilgim yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.