Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.
Ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
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