Adana'da okul servisinin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisinin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisinin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.
A.B'nin kullandığı 01 ADL 295 plakalı servis minibüsü, Çanaklı Mahallesi'ndeki Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriyeli Gazel Alsheikh'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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