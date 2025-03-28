Adana'da 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda ruhsatsız 1'i kurusıkı 22 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yapılan operasyonda ruhsatsız 1'i kurusıkı 22 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında Dumlupınar Mahallesi 38031 Sokak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, ruhsatsız 1'i kurusıkı 22 tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A, A.S, S.A. ve F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.