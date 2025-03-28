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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Adana'da bir iş yerinde kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:41
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Adana'da bir iş yerinde kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.

        İş yerinde, kaçak olduğu tespit edilen 51 cep telefonu ele geçirildi.

        Polis, kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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