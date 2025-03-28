Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Adana'da bir iş yerinde kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir iş yerinde kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.
İş yerinde, kaçak olduğu tespit edilen 51 cep telefonu ele geçirildi.
Polis, kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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