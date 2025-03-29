Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. ve İbrahim G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, yaşı küçük zanlı İbrahim Halil D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Cumali A. ile İbrahim G, İbrahim Halil D. ve Mahmut K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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