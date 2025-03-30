Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Adana'da bayram namazını kılmak için çocuklarıyla Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

        Bazı vatandaşlar, caminin dolması nedeniyle avluya serdikleri halıların üzerinde saf tuttu.

        Şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua eden cami cemaati daha sonra bayram namazını kıldı.

        - Mersin

        Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

        Bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Toroslar ilçesindeki Halkkent Emir Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

        Saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

        - Hatay

        Hatay'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere geldi.

        Bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne gelerek İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinledi.

        Saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Namaz sonrası çeşitli kurumlarca ikramlık dağıtıldı.

        İskenderun ilçesinde de Kaptan Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Bülbül Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

        Bayram namazının kılınmasının ardından şehitler için dualar edildi.

        Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı

        Benzer Haberler

        Adanalılar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu
        Adanalılar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu
        Adana'da 2 kuzen, evde çıkan yangında öldü
        Adana'da 2 kuzen, evde çıkan yangında öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından
        Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından
        Adanaspor - İstanbulspor: 0-2
        Adanaspor - İstanbulspor: 0-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig