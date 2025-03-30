Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Toroslar ilçesindeki Halkkent Emir Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

Şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua eden cami cemaati daha sonra bayram namazını kıldı.

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