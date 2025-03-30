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        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:06
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        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
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        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Arslanköylü, beraberindeki heyetle 1988 yılında görevdeyken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Zeki Özen'in kardeşi Emine Özen ile Gazi Mustafa Bilgeç'i evlerinde ziyaret etti.

        Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Arslanköylü, ziyaret ettiği ailelerin bayramını kutladı.

        Öte yandan ilçedeki resmi bayramlaşma programı, Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri

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