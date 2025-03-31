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        Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:12
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        Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 19 Mart'ta bir apartmanın 8'inci katındaki Kağan K'ye ait ikametin kapısı kurşunlandı.

        İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin olaya karıştığını belirledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan ve Kiremithane mahallelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda, zanlılar Ü.Y, M.Ç. ve M.E. yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 72 mermi ele geçirildi.

        Kurşunlamayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen 3 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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