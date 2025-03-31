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        24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali yarın başlayacak

        Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:56
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        24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali yarın başlayacak
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        Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" yarın başlayacak.

        "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında 1-27 Nisan'da organize edilecek festivalin ilk gününde, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayıp Uğur Mumcu Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapılacak.

        Yürüyüş sonrası meydanda, Hollanda Close Act Tiyatrosu gösteri sunacak.

        Uğur Mumcu Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından, kentteki bir otelde resmi açılış töreni düzenlenecek.

        Festivalde 27 Nisan'a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile bazı özel tiyatrolar çeşitli oyunlarını sahneleyecek.

        Yurt dışından da Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya tiyatro grupları, oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

        Çok sayıda tiyatro gösteriminin yanı sıra festival süresince yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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