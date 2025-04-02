Adana'da beyaz eşya mağazasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
M.A'nın Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki iş yerine 9 Mart'ta gece saatlerinde tabancayla ateş açıldı. Saldırıda mağazada hasar oluştu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin Tarık T. (20) ve Halis S. (24) olduğunu belirledi.
Bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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