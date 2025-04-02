Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Minibüsteki yaralılar Saliha Ö, Ekrem A, Onur Ö, İsmail Mert Ö, Rıdvan Y, Hürü İ, Mehmet Ali İ, Ahmet O, Ayşe M. ve İlkay O. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Minibüs sürücüsü Veysel Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        - Bayram ziyaretinden dönüyorlardı

        Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zeynel Güleç'in amcası Erol Güleç, hastane önünde gazetecilere yeğeni ve ailesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde anne ve babasını ziyaret etmek için Feke ilçesine gittiğini söyledi.

        Ailenin Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kazaya karıştığını dile getiren Güleç, "Hepsi aracın içinde hayatını kaybetmiş. Kazanın nasıl olduğunu henüz öğrenemedik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 10 yaralı...
        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 10 yaralı...
        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 8 yaralı
        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 8 yaralı
        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ceyhan Nehri'ne akan drenaj kanalları, kirlilikten renkten renge büründü
        Ceyhan Nehri'ne akan drenaj kanalları, kirlilikten renkten renge büründü