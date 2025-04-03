Adana'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanığa dava

İddianamede, M.B'nin paylaştığı videolarla terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

Sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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